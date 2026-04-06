Москва6 апрВести.Таллин попросил Киев не запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) через воздушное пространство Эстонии, заявил руководитель разведцентра Сил обороны республики Антс Кивисельг.
Он подтвердил, что полностью исключить подобные инциденты не выйдет, однако дал рекомендации Украине.
Мы рекомендовали выбирать маршруты так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии.приводит слова Кивисельга телерадиокомпания ERR.
Ранее пролет украинских беспилотников зафиксировали над Эстонией и Финляндией. Несколько украинских дронов упали на финской территории близ границы России.