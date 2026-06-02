Премьер Эстонии: Киев не может поручиться, что его БПЛА не залетят к союзникам

Москва2 июн Вести.Киевский режим вряд ли может гарантировать своим союзникам, что украинские беспилотные летательные аппараты больше не будут залетать в их воздушное пространство. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Таким образом глава эстонского правительства ответил на вопрос, может ли Киев гарантировать, что инциденты с дронами больше не повторятся.

Думаю, это почти невозможно сказал Михал, которого цитирует телерадиокомпания ERR

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин ожидает от Киева более строгого контроля за своими беспилотниками. Он также сообщал, что обломки сбитого над Эстонией дрона упали в непосредственной близости от жилых домов.

Кроме того, газета Helsingin Sanomat писала, что Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии.