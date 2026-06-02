Москва2 июнВести.Киевский режим вряд ли может гарантировать своим союзникам, что украинские беспилотные летательные аппараты больше не будут залетать в их воздушное пространство. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
Таким образом глава эстонского правительства ответил на вопрос, может ли Киев гарантировать, что инциденты с дронами больше не повторятся.
Думаю, это почти невозможносказал Михал, которого цитирует телерадиокомпания ERR
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин ожидает от Киева более строгого контроля за своими беспилотниками. Он также сообщал, что обломки сбитого над Эстонией дрона упали в непосредственной близости от жилых домов.
Кроме того, газета Helsingin Sanomat писала, что Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии.