Эстония советует Украине усилить контроль за БПЛА Министр обороны Эстонии призвал Киев усилить контроль за беспилотниками

Москва10 мая Вести.Власти Эстонии ожидают от Украины более строгого контроля за своими беспилотниками, заявил министр обороны Ханно Певкур в интервью ERR.

После нескольких инцидентов с БПЛА Украина планирует направить своих экспертов в страны Балтии для усиления воздушной безопасности и уже обсудила это с эстонским посольством, уточняется в материале.

Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории — это более эффективный контроль над своей деятельностью сказал Певкур

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что страна обеспокоена риском серьезных происшествий, и этот вопрос уже обсуждался с украинской стороной.

Ранее власти Финляндии и Эстонии официально попросили Киев принять четкие меры для предотвращения инцидентов, связанных с нарушением их госграниц беспилотниками и их фрагментами.