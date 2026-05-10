Москва10 маяВести.Власти Эстонии ожидают от Украины более строгого контроля за своими беспилотниками, заявил министр обороны Ханно Певкур в интервью ERR.
После нескольких инцидентов с БПЛА Украина планирует направить своих экспертов в страны Балтии для усиления воздушной безопасности и уже обсудила это с эстонским посольством, уточняется в материале.
Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории — это более эффективный контроль над своей деятельностьюсказал Певкур
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что страна обеспокоена риском серьезных происшествий, и этот вопрос уже обсуждался с украинской стороной.
Ранее власти Финляндии и Эстонии официально попросили Киев принять четкие меры для предотвращения инцидентов, связанных с нарушением их госграниц беспилотниками и их фрагментами.