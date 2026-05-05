Финляндия и Эстония потребовали от Украины исключить инциденты с дронами

Эстония и Финляндия потребовали от Киева исключить залет дронов на их территорию Финляндия и Эстония потребовали от Украины исключить инциденты с дронами

Москва5 мая Вести.Власти Финляндии и Эстонии официально обратились к руководству Украины с требованием принять четкие меры для предотвращения инцидентов, связанных с нарушением их государственных границ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) или их фрагментами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на эстонского премьер-министра Кристена Михала и финского министра обороны Антти Хяккянена.

Глава Минобороны подчеркнул, что использование воздушного пространства страны для выполнения любых подобных задач находится под категорическим запретом. Хяккянен потребовал от Киева полностью исключить вероятность возникновения подобных ситуаций в будущем.

С аналогичными претензиями выступил и Михал. Премьер заявил, что основное требование Таллина заключается в недопустимости проникновения любых обломков, образующихся в результате ведения боевых действий, в суверенное воздушное пространство республики.

Ранее представители финских Сил обороны сообщили, что подразделения противовоздушной обороны Финляндии не стали уничтожать беспилотники, которые вторглись в воздушное пространство страны, с учетом близости места инцидента к государственной границе с Россией.