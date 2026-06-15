Москва15 июн Вести.Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что украинские беспилотники не должны создавать угрозу безопасности для государств – членов НАТО. Об этом сообщает Euractiv.

По его словам, "недопустимо и неправильно", чтобы удары Украины по РФ создавали риски для стран альянса. Он призвал Киев планировать свои операции таким образом, чтобы не подвергать опасности государства, оказывающие поддержку Киеву.

Как отмечает портал, заявление министра последовало после нескольких инцидентов, связанных с украинскими БПЛА. По данным финских властей, некоторые беспилотники пересекали воздушное пространство Финляндии или падали на ее территории по пути в Россию.

Ранее Хяккянен заявил, что Финляндия всегда должна быть готова сбивать украинские БПЛА, ошибочно залетевшие в воздушное пространство страны.