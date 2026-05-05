В Финляндии заявили о незаконном пересечении границы украинскими БПЛА Погранохрана Финляндии: украинские БПЛА нарушили границу страны

Москва5 мая Вести.Беспилотники, нарушившие в воскресенье воздушное пространство Финляндии, вылетели с Украины и двигались в сторону РФ. Об этом сообщила финская пограничная служба.

Предварительное расследование показало, что нарушившие границу БПЛА принадлежали именно ВСУ.

Они покинули финское воздушное пространство в направлении России говорится в сообщении ведомства

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен осудил проникновение украинских беспилотников в воздушное пространство страны и заявил, что недопустимо атаковать Россию через финскую территрию.