Москва5 маяВести.Беспилотники, нарушившие в воскресенье воздушное пространство Финляндии, вылетели с Украины и двигались в сторону РФ. Об этом сообщила финская пограничная служба.
Предварительное расследование показало, что нарушившие границу БПЛА принадлежали именно ВСУ.
Они покинули финское воздушное пространство в направлении Россииговорится в сообщении ведомства
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен осудил проникновение украинских беспилотников в воздушное пространство страны и заявил, что недопустимо атаковать Россию через финскую территрию.