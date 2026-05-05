МО Финляндии: воздушное пространство страны нельзя использовать для ударов по РФ

МО Финляндии осудило проникновение украинских дронов в пространство страны МО Финляндии: воздушное пространство страны нельзя использовать для ударов по РФ

Москва5 мая Вести.Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен осудил проникновение украинских беспилотников в воздушное пространство страны и заявил, что его недопустимо использовать для атак по территории России.

3 мая в небе над Финляндией, недалеко от границы с Россией, заметили неизвестный беспилотник.

Для нас это неприемлемо. Украинская сторона должна планировать свои операции так, чтобы риск случайного попадания дронов на территорию Финляндии минимизировался приводит слова Хяккянена Yle

Министр отметил, что за украинскими дронами следили истребители Hornet ВВС Финляндии, а также вертолеты сухопутных войск.

Ранее Финляндия и Эстония официально обратились к властям Украины с требованием принять четкие меры для предотвращения инцидентов, связанных с нарушением их госграниц беспилотниками или их фрагментами.