Москва5 маяВести.Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен осудил проникновение украинских беспилотников в воздушное пространство страны и заявил, что его недопустимо использовать для атак по территории России.
3 мая в небе над Финляндией, недалеко от границы с Россией, заметили неизвестный беспилотник.
Для нас это неприемлемо. Украинская сторона должна планировать свои операции так, чтобы риск случайного попадания дронов на территорию Финляндии минимизировалсяприводит слова Хяккянена Yle
Министр отметил, что за украинскими дронами следили истребители Hornet ВВС Финляндии, а также вертолеты сухопутных войск.
Ранее Финляндия и Эстония официально обратились к властям Украины с требованием принять четкие меры для предотвращения инцидентов, связанных с нарушением их госграниц беспилотниками или их фрагментами.