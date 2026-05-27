Москва27 мая Вести.Если власти Финляндии решат официально предоставить воздушное пространство украинским беспилотникам (БПЛА), то такой шаг приведет к серьезным последствиям, заявили "Известиям" в российском посольстве в Хельсинки.

Финляндия потребовала от Украины не использовать финскую территорию для ударов по России. Однако Хельсинки утверждает, что "с пониманием" относится к способам борьбы, которые использует Украина.

Исходим из того, что финские власти отдают себе отчет в том, что шаги такого рода приведут к серьезным последствиям. Отмечаем в этой связи заявления министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, по словам которого использование финского воздушного пространства для нанесения ударов по территории России "полностью запрещено" приводят "Известия" слова источника в посольстве

Россия отмечает неоднократные упоминания того, что представители финского политического руководства доводили соответствующие сигналы до сведения своих "украинских друзей", пояснили в посольстве.

Власти Финляндии неоднократно сообщали об обнаружении БПЛА в стране. Правоохранители указывали на украинское происхождение беспилотников. По меньшей мере, три дрона несли неразорвавшиеся боеприпасы.

Военно-воздушные силы Финляндии сообщили, что провели 26 мая тренировки по борьбе с дронами на юго-востоке страны и в Финском заливе.