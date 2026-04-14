Москва14 апрВести.Финляндия прекратит оказывать поддержку Украине в случае продолжения атак беспилотников на страну.
С таким заявлением выступил депутат финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Зеленский может быть уверен в потере поддержки Финляндиинаписал парламентарий
Причиной для такого предупреждения стало обнаружение в муниципалитете Иитти на юге страны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с неразорвавшейся боевой частью.
Ранее старший следователь финской Центральной криминальной полиции Ристо Лохи заявил, что все четыре дрона, обнаруженные на территории Финляндии за последние недели, имеют украинское происхождение.