Все четыре дрона, упавшие в Финляндии, оказались украинскими

Москва13 апр Вести.Все четыре беспилотных летательных аппарата, обнаруженные на территории Финляндии за последние недели, имеют украинское происхождение и были обезврежены. Об этом заявил старший следователь Центральной криминальной полиции страны Ристо Лохи, передает телевещатель Yle.

По словам Лохи, все инциденты с найденными дронами представляют собой единую серию событий. Он также допустил, что аналогичные случаи могут произойти и в дальнейшем.

В субботу правоохранительные органы Финляндии нашли очередной беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Дрон был оснащен боеприпасом, который ликвидировали путем контролируемого подрыва.

Еще три украинских БПЛА были обнаружены в конце марта. Два аппарата нашли вблизи города Коувола, причем один из них нес неразорвавшийся боеприпас. Кроме того, пограничная служба Финляндии нашла дрон на льду озера Пюхяярви.

Премьер-министр Петтери Орпо охарактеризовал падение беспилотников как серьезное нарушение территориальной целостности страны. Ранее финское агентство STT уже сообщало, что три из упавших дронов изготовлены на Украине.