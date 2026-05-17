LRT: на востоке Литвы упал очередной беспилотник, предположительно, украинский

Москва17 мая Вести.Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), вероятнее всего, украинского, были обнаружены на востоке Литвы вечером 17 мая. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

По словам Виткаускаса, дрон разбился, однако следов взрыва не было обнаружено.

Сейчас трудно ответить, был он [дрон] с зарядом или без ... По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги, это, скорее всего, украинский беспилотник цитирует слова Виткаускаса портал LRT

В публикации отмечается, что падение дрона не было зафиксировано радарами. О нем сообщили жители деревни Самане Утенского района на востоке Литвы.

Полиция и экстренные службы Литвы проводят расследование на месте падения беспилотника.

Ранее стало известно, что дрон, упавший и взорвавшийся в Варенском районе Литвы в конце марта, был запущен с территории Украины. По словам премьер-министра Литвы Инги Ругинене, это был "заблудившийся" дрон.

До этого президент балтийской республики Гитанас Науседа в беседе с представителями СМИ заявил, что любой беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Литвы, должен быть уничтожен военными средствами. Глава государства пояснил, что когда БПЛА входит в воздушное пространство страны, никому неизвестно, откуда он был отправлен, куда, и какие цели преследует.