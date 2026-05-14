Москва14 маяВести.Беспилотники, которые вторглись в воздушное пространство Литвы, должны быть уничтожены военными средствами. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа в разговоре с журналистами.
Любой залетевший на территорию Литвы дрон представляет собой опасность, поэтому наша армия должна сразу же взять на себя уничтожение таких беспилотниковсказал он
Глава государства пояснил, что когда БПЛА входит в воздушное пространство страны, никому неизвестно, откуда он был отправлен, куда, и какие цели преследует.
Ранее в Литве раскрыли, чей БПЛА взорвался на территории страны - дрон был украинским.