Науседа: Литва должна сбивать вторгшиеся в ее пространство дроны

В Литве сделали новое заявление о вторгшихся в ее пространство дронах Науседа: Литва должна сбивать вторгшиеся в ее пространство дроны

Москва14 мая Вести.Беспилотники, которые вторглись в воздушное пространство Литвы, должны быть уничтожены военными средствами. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа в разговоре с журналистами.

Любой залетевший на территорию Литвы дрон представляет собой опасность, поэтому наша армия должна сразу же взять на себя уничтожение таких беспилотников сказал он

Глава государства пояснил, что когда БПЛА входит в воздушное пространство страны, никому неизвестно, откуда он был отправлен, куда, и какие цели преследует.

Ранее в Литве раскрыли, чей БПЛА взорвался на территории страны - дрон был украинским.