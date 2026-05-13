Москва13 маяВести.Литва не допускает воюющим странам использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа агентству BNS.
Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государствзаявил он
Науседа добавил, что любые попытки других государств без разрешения использовать воздушное пространство Литвы стали бы грубым нарушением суверенитета и норм международного права.
Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что европейским странам не следует стремиться к восстановлению дипломатического диалога с Российской Федерацией.