Науседа: Литва не допускает использование своего неба для военных операций

Москва13 мая Вести.Литва не допускает воюющим странам использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа агентству BNS.

Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств заявил он

Науседа добавил, что любые попытки других государств без разрешения использовать воздушное пространство Литвы стали бы грубым нарушением суверенитета и норм международного права.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что европейским странам не следует стремиться к восстановлению дипломатического диалога с Российской Федерацией.