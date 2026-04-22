Москва22 апр Вести.Киеву следует избегать риторики запугивания. Предпосылок для нападения России на Литву, Эстонию или Латвию сейчас нет. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Ее слова приводит издание Delfi.

Глава правительства отреагировала на высказывания лидера киевского режима Владимира Зеленского о том, что Россия якобы может скоро напасть на страны Прибалтики.

Для такой риторики запугивания нет никаких предпосылок. Если бы они были, изменилась бы и наша риторика подчеркнула премьер

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров повторил для европейских политиков заявление о том, что Россия не собирается ни на кого нападать.