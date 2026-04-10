Эстония не решилась задерживать российские суда в Балтийском море

Москва10 апр Вести.Эстония отказалась от задержания российских танкеров в Балтийском море, сославшись на высокий риск военной эскалации.

Об этом сообщил командующий военно-морскими силами страны Иво Варк.

Риск военной эскалации просто слишком высок сказал он в интервью агентству Reuters

Варк уточнил, что Эстония будет решительно действовать только в случаях, связанных с угрозой безопасности или разливом нефти в своей акватории.

В середине марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским военным задерживать в территориальных водах королевства суда так называемого теневого флота России.