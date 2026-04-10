Москва10 апрВести.Эстония отказалась от задержания российских танкеров в Балтийском море, сославшись на высокий риск военной эскалации.
Об этом сообщил командующий военно-морскими силами страны Иво Варк.
Риск военной эскалации просто слишком высоксказал он в интервью агентству Reuters
Варк уточнил, что Эстония будет решительно действовать только в случаях, связанных с угрозой безопасности или разливом нефти в своей акватории.
В середине марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским военным задерживать в территориальных водах королевства суда так называемого теневого флота России.