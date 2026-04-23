Глава МИД Эстонии: Европа не станет восстанавливать отношения с Россией

Москва23 апр Вести.У Европы нет желания обращаться к прошлому в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg.

По словам дипломата, европейские страны также сомневаются в скором завершении конфликта на Украине.

Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад утверждает Цахкна

Ранее журналист ИС "Вести" Андрей Медведев выразил мнение, что страны Европы рассматривают Украину как глобальную европейскую ЧВК. По его словам, в европейском сообществе настроены на то, чтобы додавить Россию и получить контрибуции и доступ к нефтяным проектам.