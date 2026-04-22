Никто в Европе не настроен на диалог с РФ, считает журналист Медведев Журналист Медведев: в Европе никто не настроен на переговоры с Россией

Москва22 апр Вести.Европейские страны рассматривают Украину как глобальную европейскую ЧВК и настроены на то, чтобы додавить Россию, рассчитывая на контрибуции и доступ к нефтяным проектам. Такое мнение озвучил журналист ИС "Вести" Андрей Медведев.

Он подчеркнул, что никто в Европе не будет уговаривать Зеленского вести переговоры с Москвой, поскольку Украина стала европейским прокси даже больше, чем американским.

Никто в Европе не настроен ни на какие переговоры, никто там не будет уговаривать Зеленского вести переговоры с Россией, поскольку Украина – это европейское прокси теперь больше, чем американское, это такая глобальная европейская ЧВК. Они настроены на то, чтобы нас додавить. Потому что они все поставили. То есть они сейчас несут потери, думая, что ну когда-нибудь они русских-то додавят, все с нас получат в виде контрибуций, компенсаций, зайдут в наши нефтяные проекты, поделят страну, все, что угодно рассказал Медведев

Ранее Медведев заявил, что в текущей ситуации "нытье" является очень опасным для России. Он сравнил ситуацию с 1916 годом.