Москва10 апрВести.Литва, Латвия и Эстония не давали Украине разрешения использовать свое воздушное пространство для атак по российским территориям, следует из совместного заявления глав МИД стран Прибалтики, которое приводит литовское дипведомство.
Страны Прибалтики никогда не давали разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для проведения атак дронами по целям в Россиисказано в сообщении
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия сделала предупреждение странам Прибалтики.