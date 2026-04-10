Страны Прибалтики опровергли поддержку атак ВСУ на РФ со своей территории

Москва10 апр Вести.Литва, Латвия и Эстония не давали Украине разрешения использовать свое воздушное пространство для атак по российским территориям, следует из совместного заявления глав МИД стран Прибалтики, которое приводит литовское дипведомство.

Страны Прибалтики никогда не давали разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для проведения атак дронами по целям в России сказано в сообщении

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия сделала предупреждение странам Прибалтики.