Латвия отрицает, что помогает ВСУ готовить удары по России В МИД Латвии отрицают обвинения российской разведки в помощи ВСУ

Москва19 мая Вести.Министр иностранных дел Латвии Байба Браже утверждает, что Латвия не предоставляет свое воздушное пространство дронам ВСУ и не помогает украинским боевикам готовить удары по РФ.

Она также заявила, что любое лицо, которое распространяет информацию об этом, необходимо преследовать в "предусмотренном законом" порядке.

Латвия не открывала свое воздушное пространство для украинских дронов с целью нанесения ударов по России. Однако Латвия продолжает оказывать максимальную поддержку вооруженным силам Украины. Латвия не разрешала вооруженным силам Украины наносить удары по России со своей территории написала Браже в соцсети X

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что ВСУ направили своих боевиков в Латвию для подготовки атак на РФ. Прибалтийская республика предоставила украинцам возможность разместиться на пяти военных базах.

В российской разведке подчеркнули, что членство Латвии в НАТО не спасет ее от возмездия, если республика продолжит поддерживать террористический киевский режим.