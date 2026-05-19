В СВР рассказали, куда ВСУ направили боевиков для атак на Россию СВР: операторы БПЛА ВСУ уже направлены в Латвию

Москва19 мая Вести.Боевики Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже направлены в Латвию для подготовки атак на Россию, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Там отметили, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разместятся на пяти военных базах.

В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс" говорится в сообщении

В СВР также подчеркнули, что членство Латвии в НАТО не сможет защитить республику от возмездия в случае пособничества украинским террористам.