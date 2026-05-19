Москва19 мая Вести.В Латвии опасаются ответного удара России, если с территории республики будут запущены беспилотники. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Там добавили, что командование ВСУ готовится к новым террористическим ударам по российским объектам. Для этого Киев хочет запустить БПЛА с территории прибалтийских стран.

Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции говорится в сообщении СВР

По данным ведомства, украинцы пытаются убедить Ригу в том, что место запуска дронов отследить будет якобы невозможно.

Неизвестный беспилотник зафиксировали в воздушном пространстве Латвии в ночь на 17 мая. Вскоре дрон покинул территорию страны.