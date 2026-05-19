В Латвии сообщили о риске появления неопознанного летающего объекта

Москва19 мая Вести.Авиационные диспетчеры Латвии предупредили о возможном появлении неопознанного летающего объекта (НЛО) в восточной части воздушного пространства страны. Об этом сообщили в диспетчерской службе района полетной информации "Рига".

В связи с возможной воздушной угрозой пользователей воздушного пространства предупредили о временных ограничениях. По данным службы, которые приводит ТАСС, предупреждение действует ориентировочно до 12.32 по всемирному времени (15.32 мск).

Ранее СМИ сообщали о введении воздушной тревоги в нескольких районах Латвии. Также появлялась информация о приостановке пассажирского железнодорожного сообщения на востоке страны из-за возможной угрозы с воздуха.

19 мая истребитель НАТО сбил неизвестный БПЛА над Эстонией. Неопознанный летающий объект был уничтожен над озером Выртсъярв. ПВО Эстонии получили информацию о дроне от латвийских вооруженных сил. Ранее в воздушное пространство прибалтийских стран неоднократно залетали беспилотники ВСУ.