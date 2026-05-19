На востоке Латвии остановили движение поездов из-за воздушной угрозы

Москва19 мая Вести.Движение поездов остановлено в некоторых районах на востоке Латвии из-за возможной угрозы в воздушном пространстве. Об этом сообщает ж/д оператор Pasazieru vilciens.

В частности, составы не ходят в Краславском, Прейльском, Лудзенском, Резекненском, Мадонском, Цесисском, Смилтенском и Гулбенском краях республики. Приостановка движения будет действовать до отмены режимы возможной воздушной угрозы.

Ранее латвийский журналист Андрей Мамыкин заявил в интервью ИС "Вести", что общественность страны давно выражает недовольство по поводу пролета украинских дронов над территорией Латвии с целью ударов по РФ.