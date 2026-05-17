Нарушено движение поездов на участке ж/д в Истринском округе после удара БПЛА

Москва17 мая Вести.В Истринском городском округе Московской области в результате атаки БПЛА нарушена работа контактной сети железнодорожного транспорта. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева в своем канале в мессенджере MAX.

По ее словам, повреждения элементов контактной сети зафиксированы на железнодорожном перегоне в районе станции Устиновка. Движение поездов временно прекращено в обе стороны.

Для перевозки пассажиров организованы компенсационные автобусы. Шесть автобусов "Мострансавто" курсируют между станцией Румянцево и станцией Волоколамск.

Работы по восстановлению контактной сети уже ведутся.