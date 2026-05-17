Поезда вновь курсируют между Волоколамском и Румянцево в штатном режиме Движение поездов на Рижском направлении полностью восстановлено после атаки БПЛА

Москва17 мая Вести.Движение электропоездов на участке Рижского направления между Волоколамском и Румянцево полностью восстановлено. Об этом сообщила Московская железная дорога в своем официальном Telegram-канале.

Движение поездов на участке от Волоколамска до Румянцево Рижского направления в сторону Москвы и области возобновлено говорится в публикации МЖД

В настоящее время составы следуют по обоим путям в обычном режиме. На время ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре между этими станциями были запущены компенсационные автобусы, уточнили в МЖД.

Ранее в воскресенье, 17 мая, глава Истринского округа Татьяна Витушева информировала, что при отражении атаки БПЛА на перегоне у станции Устиновка повреждены элементы контактной сети, из-за чего пришлось временно остановить движение электричек в обе стороны. Позже она сообщила о восстановлении движения.