Москва17 маяВести.Движение электропоездов на участке Рижского направления между Волоколамском и Румянцево полностью восстановлено. Об этом сообщила Московская железная дорога в своем официальном Telegram-канале.
Движение поездов на участке от Волоколамска до Румянцево Рижского направления в сторону Москвы и области возобновленоговорится в публикации МЖД
В настоящее время составы следуют по обоим путям в обычном режиме. На время ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре между этими станциями были запущены компенсационные автобусы, уточнили в МЖД.
Ранее в воскресенье, 17 мая, глава Истринского округа Татьяна Витушева информировала, что при отражении атаки БПЛА на перегоне у станции Устиновка повреждены элементы контактной сети, из-за чего пришлось временно остановить движение электричек в обе стороны. Позже она сообщила о восстановлении движения.