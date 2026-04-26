Поезда возобновили движение на участке Севастополь – Инкерман-1 Движение поездов на участке Севастополь – Инкерман-1 полностью восстановлено

Москва26 апр Вести.Движение поездов на участке Севастополь – Инкерман-1 в Крыму, прерванное после атаки БПЛА, полностью восстановлено, сообщает Южная пригородная пассажирская компания.

Уважаемые пассажиры! Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 восстановлено в полном объеме говорится на официальном сайте компании

Причиной приостановки движения на участке железной дороги стали повреждения контрактной сети после налета украинских дронов в ночь на 26 апреля, воскресенье. Части сбитого беспилотника упали на пути.