Контактная сеть повреждена при падении БПЛА в Крыму, задерживается поезд В Крыму БПЛА повредили контактную сеть, есть задержка поезда

Москва26 апр Вести.Контактная сеть повреждена на участке железной дороги в Крыму, поезд Москва – Севастополь ожидается с опозданием до 1 часа, сейчас ведутся восстановительные работы, сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

В свою очередь для пассажиров поезда №7 Санкт-Петербург – Севастополь от станции Инкерман будут организованы автобусы. Время прибытия в пункт назначения будет зависеть от дорожной обстановки, предупредили в ГСЭ.

Прибытие поезда 92 Москва – Севастополь на вокзал ожидается позднее расписания в пределах 40 минут – одного часа (без пересадки на автобусы) говорится в сообщении

Время отправления поездов №8 Севастополь – Санкт-Петербург и №92 Севастополь – Москва станет известно позднее.