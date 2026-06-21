В сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов Из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются 11 поездов

Москва21 июн Вести.В сообщении с Крымом задерживаются 11 поездов из-за временного закрытия Крымского моста. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

По состоянию на 9.00 мск задерживаются поезда "Таврия". В Крым: поезд №007 Санкт-Петербург – Керчь... Поезд №092 Москва – Севастополь... Поезд №316 Адлер – Симферополь... Поезд №173 Москва – Керчь... Поезд №463 Москва – Феодосия... Поезд №025 Минеральные Воды – Симферополь... Поезд №179 Санкт-Петербург – Симферополь... Поезд №028 Москва – Симферополь... Поезд №193 Челябинск – Керчь говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЭ

Указанные поезда отправлением 19 или 20 июня задерживаются от 1,5 до 8,5 ч.

Из Крыма задерживаются 2 поезда: №068 Керчь - Москва, отправлением 21 июня — на 8 часов; №098 Керчь - Москва, отправлением 21 июня — на 1,5 часа.

Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

В Южной транспортной прокуратуре добавили, что контролируют соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов.

Ранее в этот день украинские боевики атаковали Керченский полуостров и переправу. В результате вражеских атак погибли 4 человека, 28 пострадали.