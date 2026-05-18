Задержки поездов в Крым и обратно достигают 10 часов На крымском направлении задерживаются 18 поездов "Таврия"

Москва18 мая Вести.Из-за временной приостановки движения транспорта на Крымском мосту вечером 17 мая и ночью 18 мая задерживаются 18 поездов "Таврия", задержки составляют до 10 часов, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

По данным на 10.00 мск, поезд №028 Симферополь – Москва отправлением из Крыма 17 мая следует с опозданием на 10 часов. На 8,5 часов задержаны в пути поезда №180 Евпатория – Санкт-Петербург и №008 Севастополь – Санкт-Петербург. С такой же задержкой следуют поезда №077 Санкт-Петербург – Симферополь и №007 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 16 мая.

Также из графика выбились поезда, следующие в Крым и Севастополь из Адлера, Минеральных Вод, Москвы и Санкт-Петербурга. Задержки составляют от 4 до 7,5 часов.

Из Крыма на период от 1 часа до 7,5 часов задерживаются поезда отправлением 17 и 18 мая в Москву, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Мурманск.

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации сказано в сообщении

В ГСЭ добавили, что все пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой.