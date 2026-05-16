До 10 возросло число задержанных в сообщении с Крымом поездов

В сообщении с Крымом задерживается уже 10 поездов До 10 возросло число задержанных в сообщении с Крымом поездов

Москва16 мая Вести.В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту по состоянию на 09.00 задерживается 10 поездов "Таврия", сообщает оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

Ранее сообщалось о восьми железнодорожных составах, отстающих от графика.

Сейчас задерживаются 5 поездов в Симферополь, Севастополь и Евпаторию из Москвы, Петербурга и Минвод, а также 5 поездов из Крыма в Москву, Петербург и Пермь.

Максимальное отставание от графика на 6 часов у составов Минеральные Воды – Симферополь и Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 15 мая, отметили в компании.

В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту задерживаются поезда "Таврия" говорится в публикации ГСЭ в MAX

В компании напомнили, что пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, обеспечивают питанием и водой.

Там также предупредили, что время задержки в пути может измениться, и начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.