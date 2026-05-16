Москва16 маяВести.В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту по состоянию на 09.00 задерживается 10 поездов "Таврия", сообщает оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Ранее сообщалось о восьми железнодорожных составах, отстающих от графика.
Сейчас задерживаются 5 поездов в Симферополь, Севастополь и Евпаторию из Москвы, Петербурга и Минвод, а также 5 поездов из Крыма в Москву, Петербург и Пермь.
Максимальное отставание от графика на 6 часов у составов Минеральные Воды – Симферополь и Симферополь – Санкт-Петербург отправлением 15 мая, отметили в компании.
В компании напомнили, что пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, обеспечивают питанием и водой.
Там также предупредили, что время задержки в пути может измениться, и начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.