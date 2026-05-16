Восемь поездов задержали из-за приостановки движения по Крымскому мосту Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержаны 8 пассажирских поездов

Москва16 мая Вести.Восемь пассажирских поездов задержаны из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Движение перекрыли в ночь на субботу, 16 мая.

Сегодня, 16 мая, в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, начиная с 02.25 в Краснодарском регионе СКЖД и со стороны Крыма на время от 30 минут до 3,5 часов задержаны 8 пассажирских поездов говорится в сообщении

Пассажирам, чей поезд задерживается более, чем на четыре часа, пообещали выдать питание и бутилированную воду.