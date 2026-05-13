Из-за перекрытия Крымского моста задерживаются шесть поездов в Крым и обратно Шесть поездов "Таврия" задерживаются из-за ночного перекрытия Крымского моста

Москва13 мая Вести.После временной приостановки движения автотранспорта на Крымском мосту поезда "Таврия" следуют с опозданием. Об этом сообщил оператор железнодорожных пассажирских перевозок "Гранд Сервис Экспресс" в своем Telegram-канале.

После временной приостановки движения на Крымском мосту следуют с задержкой поезда "Таврия" говорится в публикации перевозчика

По данным на 8:00 по московскому времени, с опозданием следуют два поезда в Симферополь - из Адлера и из Минеральных Вод, а также по одному поезду в Севастополь и в Евпаторию из Москвы. Время задержки составляет от 1 до 2,5 часа. Кроме того, задерживаются поезда из Симферополя в Санкт Петербург (на 2 часа) и из Севастополя в Москву (на 1,5 часа).

Время задержки в пути может корректироваться. Начальники поездов информируют пассажиров о предполагаемом времени прибытия на станцию по мере поступления актуальных данных.

Движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто в ночь на среду, 13 мая. Ограничение действовало более двух часов. В настоящее время движение открыто.