Поезда "Таврия" идут с опозданием из-за остановки движения на Крымском мосту

Из-за остановки движения на Крымском мосту опаздывают 8 поездов Поезда "Таврия" идут с опозданием из-за остановки движения на Крымском мосту

Москва30 апр Вести.В результате временной остановки движения на Крымском мосту выбились из графика восемь поездов "Таврия". Некоторые из них задерживаются более чем на четыре часа, сообщили в Telegram-канале железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

На пути в Крым задерживаются поезда Минеральные Воды - Симферополь, Москва - Севастополь, Москва - Евпатория, Москва - Симферополь, Санкт-Петербург - Евпатория.

Время задержки составляет от 2,5 часа до 4,5 часа.

Из Крыма с задержкой идут поезда Евпатория - Москва, Севастополь - Москва, Симферополь - Москва.

Время задержки составляет от получаса до 3,5 часа.

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации отмечается в сообщении

Ранее в ночь на 30 апреля поступило сообщение о временном перекрытии движения автотранспорта на Крымском мосту.