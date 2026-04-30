Москва30 апрВести.В результате временной остановки движения на Крымском мосту выбились из графика восемь поездов "Таврия". Некоторые из них задерживаются более чем на четыре часа, сообщили в Telegram-канале железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
На пути в Крым задерживаются поезда Минеральные Воды - Симферополь, Москва - Севастополь, Москва - Евпатория, Москва - Симферополь, Санкт-Петербург - Евпатория.
Время задержки составляет от 2,5 часа до 4,5 часа.
Из Крыма с задержкой идут поезда Евпатория - Москва, Севастополь - Москва, Симферополь - Москва.
Время задержки составляет от получаса до 3,5 часа.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информацииотмечается в сообщении
Ранее в ночь на 30 апреля поступило сообщение о временном перекрытии движения автотранспорта на Крымском мосту.