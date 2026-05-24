Шесть поездов "Таврия" задерживаются на крымском направлении

Москва24 мая Вести.Из-за приостановки движения транспорта по Крымскому мосту ночью 24 мая в пути следования задерживаются шесть поездов "Таврия". Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Так, с опозданием на два часа в Крым следуют поезда №173 Москва – Евпатория и Поезд №463 Москва – Феодосия отправлением 22 мая. Поезд №028 Москва – Симферополь отправлением 23 мая задерживается в пути на 2 часа, а поезд №179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 22 мая – на 1,5 часа.

Из Крыма с задержкой на 2,5 часа следуют поезда отправлением 23 мая из Евпатории и Севастополя в Москву.

Отмечается, что время задержки в пути может измениться.