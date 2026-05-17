Восемь поездов из Крыма задерживаются, время опоздания достигает 7 часов Восемь поездов задерживаются из-за запрета движения по Крымскому мосту

Москва17 мая Вести.Восемь поездов из Севастополя, Симферополя и Евпатории задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в MAX.

Время задержки достигает семи часов.

Поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 15 мая, задерживается на 7 часов говорится в сообщении

Еще два состава (Симферополь – Санкт-Петербург и Евпатория – Москва) отстают от расписания на 6,5 часов, один (Евпатория – Санкт-Петербург) – на 4 часа. Время задержки остальных составляет 3 часа (Симферополь – Пермь), 2 часа (Симферополь – Москва и Симферополь – Москва) и 1 час (Севастополь – Москва).