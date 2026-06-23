Москва23 июн Вести.Пять поездов "Таврия" задерживаются в пути из-за временного закрытия Крымского моста в ночь на 23 июня, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в мессенджере MAX.

Речь идет о двух поездах из Симферополя в Москву, двух – из Керчи в Москву и одном из Керчи в Челябинск. Задержки составляют от полутора часов до 4,5 часа.

Остальные поезда следуют по расписанию, отметили в компании.

Из-за временного закрытия Крымского моста, в ночь с 22 на 23 июня, в пути задерживаются поезда "Таврия" говорится в публикации

В компании предупредили, что время задержки в пути может измениться. Ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации сообщают пассажирам начальники поездов.

В настоящий момент железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто.