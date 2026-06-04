Семь пассажирских поездов отправятся из Крыма с опозданием

Семь поездов задерживаются в Крыму Семь пассажирских поездов отправятся из Крыма с опозданием

Москва4 июн Вести.Поезда "Таврия" 4 и 5 июня отправятся из Крыма с опозданием из-за приостановки движения по Крымском мосту утром 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Так, поезд № 316 Симферополь – Адлер отправится с начальной станции не ранее 16.00 мск, № 028 Симферополь – Москва отправится не ранее 19.30.

Также ряд поездов отправлением 4 июня отправятся 5 июня: № 092 Севастополь – Москва отправится с начальной станции не ранее 06.00 мск, № 098 Симферополь – Москва отправится с начальной станции не ранее 06.30 мск сказано в сообщении

По данным ГСЭ, поезд № 008 Севастополь – Санкт-Петербург отправится в 17.10, № 068 Симферополь – Москва – не ранее 19.50, № 026 Симферополь – Минеральные Воды отправится – не ранее 20.30.

Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.

Ранее стало известно, что поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург по указанию владельца инфраструктуры отправлением 4 июня отменен.