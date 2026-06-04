Более 10 поездов задерживаются из-за авиационной опасности в Крыму Из-за угрозы атак в Крыму приостановили движение поездов, пассажиры эвакуированы

Москва4 июн Вести.В Крыму из-за угрозы ударов со стороны Украины приостановили движение пассажирских поездов на некоторых участках, задерживаются 11 составов. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".

Пассажиров поездов, оказавшихся на закрытых участках, эвакуированы.

В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на некоторых участках пути… Начальники поездов на связи с оперативным штабом говорится в сообщении перевозчика в мессенджере MAX

Задерживаются 6 поездов в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Минеральных вод и составы, следующие с полуострова в Москву и Северную столицу. Максимальное время отставания от графика – около 5 часов, отмечается, что оно может измениться.