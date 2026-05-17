Из-за перекрытия Крымского моста задерживаются четыре поезда

Москва17 мая Вести.В связи с приостановкой движения на Крымском мосту в пути задерживается четыре поезда из республики, сообщается в MAX-канале с оперативной и достоверной информацией по Республике Крым.

Задерживается поезд №028 Симферополь – Москва. Следуют с опозданием три состава "Таврия" из Крыма отмечается в сообщении

Ранее в оперативном MAX-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру сообщалось, что с 21.00 воскресенья движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.