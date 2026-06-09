Из графика выбились восемь поездов "Таврия", следующих из Крыма

Восемь поездов "Таврия" следуют из Крыма с задержкой Из графика выбились восемь поездов "Таврия", следующих из Крыма

Москва9 июн Вести.Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" привел данные о ситуации с движением поездов "Таврия" из Крыма.

В настоящее время восемь составов следуют с отставанием от графика. Речь идет о поездах из Евпатории в Москву и Санкт-Петербург, поездах из Севастополя в Москву, Челябинск и Мурманск, и поезде Симферополь – Москва.

Время задержки составляет от 1 до 12 часов.

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации говорится в сообщении "Гранд Сервис Экспресс", опубликованном в мессенджере MAX

Также перевозчик напомнил, что пассажиров, чьи поезда опаздывают на 4 и более часа, обеспечат питанием и водой.

Ранее сообщалось, что график движения на Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.