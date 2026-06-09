Москва9 июнВести.Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" привел данные о ситуации с движением поездов "Таврия" из Крыма.
В настоящее время восемь составов следуют с отставанием от графика. Речь идет о поездах из Евпатории в Москву и Санкт-Петербург, поездах из Севастополя в Москву, Челябинск и Мурманск, и поезде Симферополь – Москва.
Время задержки составляет от 1 до 12 часов.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информацииговорится в сообщении "Гранд Сервис Экспресс", опубликованном в мессенджере MAX
Также перевозчик напомнил, что пассажиров, чьи поезда опаздывают на 4 и более часа, обеспечат питанием и водой.
Ранее сообщалось, что график движения на Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.