Девять поездов "Таврия" задерживают по пути в Крым и в обратном направлении

Москва19 мая Вести.Девять пассажирских поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, задерживаются в пути. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

По данным на 08.00 мск, с опозданием на 2,5 часа следует поезд №025 Минеральные Воды – Симферополь.

Из Крыма на 10,5 часов опаздывает поезд №028 Симферополь - Москва отправлением 17 мая. Также отстают от графика на период от 2 до 6,5 часов шесть поездов отправлением 17 мая. Речи идет о поездах в Санкт-Петербург и Москву.

Поезд №184 Севастополь – Мурманск отправлением 18 мая следует с опозданием на 1 час.

В ГСЭ отметили, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой.