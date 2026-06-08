Все пассажиры атакованного ВСУ поезда в Крыму доставлены в Симферополь

Пассажиры поезда, атакованного дроном ВСУ в Крыму, доставлены в Симферополь Все пассажиры атакованного ВСУ поезда в Крыму доставлены в Симферополь

Москва8 июн Вести.Всех пассажиров поезда, которой был атакован ночью в Крыму дроном ВСУ, доставили в Симферополь, передает ТАСС со ссылкой на компанию-перевозчика "Гранд сервис экспресс".

Всех пассажиров поезда 68 доставили в Симферополь автобусами говорится в сообщении

В пресс-службе компании не уточнили, сколько точно было пассажиров. Позже там отметили, что они также доставлены автобусами в Севастополь.

После ночной атаки БПЛА противника на поезд №68, следовавший из Москвы в Симферополь, движение пассажирских составов по Крыму было приостановлено.

Ранее сообщалось о повреждении локомотива этого поезда. Погиб помощник машиниста, ранен машинист электровоза.

Пассажиры не пострадали, они были эвакуированы.