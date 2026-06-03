После удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР повреждены жилые дома рядом

Жилые дома повреждены после удара дрона ВСУ по автобусу Москва – Симферополь После удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР повреждены жилые дома рядом

Москва3 июн Вести.В результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус Москва – Симферополь в Енакиево Донецкой Народной Республики повреждения получили жилые дома, стоящие рядом. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести" со ссылкой на информацию представителя СКР, работающего на месте.

По факту возбуждено уголовное дело о теракте. Следственные органы провели осмотр и изъяли фрагменты вражеского дрона. Судя по записи с камер видеонаблюдения, он преследовал гражданский транспорт достаточно долгое время. Отмечается, что на нем есть надписи на иностранном языке.

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь рано утром 3 июня, в среду. погибли 7 человек, пострадали 11, трое из них находятся в реанимации.

Как сообщили в администрации главы и правительства ДНР, после случившегося открыта круглосуточная горячая линия, куда могут обратиться родные погибших и пострадавших.