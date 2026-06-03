Москва3 июнВести.После удара беспилотного летательного аппарата по гражданскому автобусу в Енакиево открыта горячая линия. Об этом сообщает администрация главы и правительства ДНР.
В связи с ударом беспилотника по автобусу в Енакиево создана горячая линия: +7 (949) 431 64 52говорится в сообщении
Как уточняется, пострадавшие и их родственники, а также родные погибших могут узнать о способах восстановления сгоревших документов, помощи в передвижении и транспортировке. Также специалисты будут осуществлять взаимодействие с медицинскими учреждениями, помогут в поиске родственников. Обращаться на горячую линию можно по любым другим вопросам, которые требуют оперативного содействия.
Линия будет работать в круглосуточном режиме.