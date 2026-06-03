Горячая линия создана после удара дрона по автобусу в Енакиево

В связи с терактом в Енакиево открыта горячая линия Горячая линия создана после удара дрона по автобусу в Енакиево

Москва3 июн Вести.После удара беспилотного летательного аппарата по гражданскому автобусу в Енакиево открыта горячая линия. Об этом сообщает администрация главы и правительства ДНР.

В связи с ударом беспилотника по автобусу в Енакиево создана горячая линия: +7 (949) 431 64 52 говорится в сообщении

Как уточняется, пострадавшие и их родственники, а также родные погибших могут узнать о способах восстановления сгоревших документов, помощи в передвижении и транспортировке. Также специалисты будут осуществлять взаимодействие с медицинскими учреждениями, помогут в поиске родственников. Обращаться на горячую линию можно по любым другим вопросам, которые требуют оперативного содействия.

Линия будет работать в круглосуточном режиме.