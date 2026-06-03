В Енакиево на месте удара по автобусу появился стихийный мемориал

Жители ДНР несут цветы на место атаки на автобус в Енакиево В Енакиево на месте удара по автобусу появился стихийный мемориал

Москва3 июн Вести.Жители ДНР организовали стихийный мемориал в Енакиево на месте удара беспилотника по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в знак скорби о погибших, передает корреспондент ИС "Вести".

По последним данным, в результате удара погибли восемь человек, 11 получили ранения различной степени тяжести, 10 из них госпитализированы. Всего в автобусе находились 53 пассажира.

ВСУ атаковали автобус, который следовал в Симферополь, утром 3 июня.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о теракте.