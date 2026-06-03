Москва3 июнВести.Количество погибших в результате удара украинского БПЛА по автобусу Москва – Симферополь в ДНР выросло до 8 человек, сообщает военный корреспондент информационной службы "Вести" Андрей Руденко.
Число погибших при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Енакиево увеличилось до восьми человекнаписал военкор в мессенджере MAX
Дрон ВСУ целенаправленно атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь рано утром 3 июня, в среду. В салоне находились жители разных регионов России. СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ - "Террористический акт".