Военкор Руденко: количество погибших при ударе по автобусу в ДНР выросло до 8

Руденко: до 8 выросло число погибших при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Енакиево Военкор Руденко: количество погибших при ударе по автобусу в ДНР выросло до 8

Москва3 июн Вести.Количество погибших в результате удара украинского БПЛА по автобусу Москва – Симферополь в ДНР выросло до 8 человек, сообщает военный корреспондент информационной службы "Вести" Андрей Руденко.

Число погибших при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Енакиево увеличилось до восьми человек написал военкор в мессенджере MAX

Дрон ВСУ целенаправленно атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь рано утром 3 июня, в среду. В салоне находились жители разных регионов России. СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ - "Террористический акт".