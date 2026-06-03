Пушилин: попавший под удар ВСУ автобус ехал в Симферополь из Подольска

Пушилин уточнил маршрут рейсового автобуса, атакованного украинским БПЛА в ДНР Пушилин: попавший под удар ВСУ автобус ехал в Симферополь из Подольска

Москва3 июн Вести.Рейсовый автобус, который украинский беспилотник атаковал в Енакиево ДНР, ехал из Симферополя в Подольск, сообщил в интервью "Звезде" глава республики Денис Пушилин.

Всего, по последним данным, в результате вражеского удара погибли 8 человек, сейчас их тела проходят процедуру опознания. Пострадали 11 пассажиров, 10 из них потребовалась госпитализация. Для их родственников организована круглосуточная горячая линия.

Противник атаковал гражданский транспорт рано утром 3 июня. Судя по записям с камер видеонаблюдения, дрон долго преследовал автобус прежде, чем нанести удар.

Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным СК России, обломки БПЛА, атаковавшего автобус, содержат надписи на иностранном языке.