Песков: Путину доложено об атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР

Путину доложено об атаке киевского режима на автобус в Енакиево Песков: Путину доложено об атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР

Москва3 июн Вести.Президенту России Владимиру Путину доложено об атаке Вооруженных сил Украины на автобус в Енакиево в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как ранее рассказал глава ДНР Денис Пушилин, рейсовый автобус, который беспилотник ВСУ атаковал в Енакиево, ехал из Симферополя в Подольск.

Разумеется сказал Песков, отвечая на вопрос, доложено ли Путину о теракте. Его слова приводит "Интерфакс"

Киевский режим атаковал гражданский транспорт утром 3 июня. По последним данным, в результате удара погибли 8 человек, еще 11 пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.