Москва3 июнВести.Президенту России Владимиру Путину доложено об атаке Вооруженных сил Украины на автобус в Енакиево в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как ранее рассказал глава ДНР Денис Пушилин, рейсовый автобус, который беспилотник ВСУ атаковал в Енакиево, ехал из Симферополя в Подольск.
Разумеетсясказал Песков, отвечая на вопрос, доложено ли Путину о теракте. Его слова приводит "Интерфакс"
Киевский режим атаковал гражданский транспорт утром 3 июня. По последним данным, в результате удара погибли 8 человек, еще 11 пострадали.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.