Взрыв после удара ВСУ по автобусу в ДНР повредил прилегающие дома

Атака ВСУ на автобус: что известно к этому часу Взрыв после удара ВСУ по автобусу в ДНР повредил прилегающие дома

Москва3 июн Вести.Ранним утром 3 июня вблизи Енакиево Донецкой Народной Республики произошел удар дрона по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Москва – Симферополь. В результате происшествия погибли 7 человек, еще 11 – пострадали.

По факту атаки на пассажирский транспорт СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ - "Террористический акт". Следователи осматривают и фиксируют последствия атаки.

На месте были обнаружены фрагменты беспилотника самолетного типа, на котором есть надписи на иностранном языке. Обломки направят на экспертизу для установления типа и вида взрывного устройства.

Появились первые кадры с места происшествия. Из них стало известно, что БПЛА влетел в автобус сзади. Удар был целенаправленным – прежде, чем ударить, беспилотник долго преследовал наземный транспорт. Все произошло в 03.46 мск.

Киев применил т.н. москитную тактику при атаке на автобус. После удара тот загорелся и был полностью уничтожен.

Нанесен ущерб близлежащим к эпицентру взрыва жилым домам.

В автобусе ехали пассажиры из разных регионов РФ. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Еще трое находятся в реанимации горбольницы Горловки. Им были проведены операции, они находятся в тяжелом состоянии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ охотой на людей. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник охарактеризовал удар как преднамеренный террористический акт и попыткой ВСУ запугать мирных граждан.

Также он добавил, что Россия жестко ответит на удар ВСУ по автобусу.

По последней информации, в Енакиево была открыта горячая линия для оказания помощи пострадавшим и их родственникам.

Родные погибших же могут узнать на ней способы восстановления документов, а также помощи в передвижении и транспортировке.