СК показал кадры работы на месте удара по автобусу Москва – Симферополь в ДНР

СК опубликовал видео с места удара ВСУ по автобусу Москва – Симферополь СК показал кадры работы на месте удара по автобусу Москва – Симферополь в ДНР

Москва3 июн Вести.Следственные органы работают на месте удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиево ДНР. Кадры с места вражеской атаки ведомство опубликовало в мессенджере MAX.

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь рано утром 3 июня, в среду, в городе Енакиево. В результате погибли 7 человек, пострадали 11. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным ведомства, обломки БПЛА, атаковавшего автобус, содержат надписи на иностранном языке. Фрагменты изъяты для экспертизы.